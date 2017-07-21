Ege'deki depreminin ardından önemli uyarı

Artçı depremlerin yaşandığını hatırlatan deprem uzmanları, vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri yönünde uyarılarda bulundu.

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı NTV canlı yayıyında artçıların sürdüğünü belirterek vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulundu.

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

CNN Türk canlı yayınına konuşan AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden de az hasarlı ya da hasarlı binalara vatandaşların girmemesi yönünde uyarılarda bulundu.