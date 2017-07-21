Künye
Abonelik
E-Gazete
Facebook
Twitter
Google
RSS
İletişim
Namaz Vakitleri
WhatsApp: 0553 313 94 23
Video Galeri
Foto Galeri
Yazarlar
Emlak
Gündem
Siyaset
Ekonomi
Teknoloji
Dünya
Spor
Aktüel
Otomotiv
Sağlık
Medya
Yaşam
Eğitim
Biyografi
Tümü
Tarih
Hicri Yılbaşı
Kültür - Sanat
Yerel
İslam
Türk ordusuna ait savaş helikopterlerinin toplu inişi böyle görüntülendi
Küçük yılanı büyük yılana yemesi için verdi!
Tuğçe Kazaz'dan sert tepki: Hepinize lanet olsun
Trump'a şok haber! Görevinden istifa etti
Deprem sonrası esrarengiz ışık
Katar terör yasalarında değişikliğe gidiyor
'Hero' değil 'eşekler' sürüsü
Kızı ihraç edilen AK Partili vekilden açıklama!
Fenerbahçe, Boluspor'a futbolcu sattı! Olay oldu...
Bizi kimse bölemez!
Terör örgütü PKK'ya silah taşıyan vekile büyük şok!
Yıl 1900... Osmanlı dönemi Kudüs'ünde bir namaz vakti
Hristiyan din adamları da Mescid-i Aksa için yürüdü!
Müslüman topraklarında İsrail'in yeri olamaz!
Otomobil TIR'a çarptı! 4 ölü 2 yaralı
Bodrum’da tüm doktorlar göreve çağrıldı
Reis-i Cumhur'un BBC muhabirine verdiği ayar
Dünya rezervinin büyük bölümü Türkiye'de!
Darbeci Semih Terzi'nin baldızına tazminat kıyağı!
"Kudüs semalarında ezanın susturulmasına izin vermeyeceğiz"
Ege'de yine deprem
Ege'de 5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.
21 Temmuz 2017 Cuma 20:26
Ege'de
5 büyüklüğünde bir deprem daha
meydana geldi.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 20:26
ege deprem
Ad Soyad
E-posta
Yorum Yaz
Bugünkü Akit
Gündem
Oda terörü
Siyaset
AK Partili Aydemir’in acı günü
Gündem
Türkiye KKTC'nin teminatıdır!
Gündem
BDDK sorgularını FETÖ servis etmiş
Gündem
ByLock’un şifresini çözdü
Bugünkü Yazılar
Abdurrahman Dilipak
“Kut’lu Doğum” mu dediniz!
Ahmet Gülümseyen
Gençlik ve Spor Bakanı’nı bekleyen süreç...
Ahmet Varol
Mescidi Aksa’ya sahip çıkmak
Ali Karahasanoğlu
Hani nerdesiniz, sahte “adalet”çiler?
Av. Yaşar Baş
Biz yargıya güveniyoruz ama
Emrah Savcı
Duvara tosladık 1-1
Hüseyin Öztürk
Çerçi Mehmet
Kenan Alpay
Musul ve Kudüs’ten Körfez’e
Mehtap Yılmaz
Büyükada, papaz babanın domuz çiftliği değil!
Merve Kavakçı
Bence de!
Prof. Dr. Ahmet Maranki
Amerikan derin yapısı, “siyonist haçlı ittifakı” ile “derin Horasan erleri hilal”in son savaşı! (1)
Şevki Yılmaz
Mescid-i Aksa şovla ve sloganla korun(a)maz!
Süleyman Önsay
Ahiret hayatına hazırlık
Vehbi Kara
Darbeci Generalleri Tam da Yenmek Üzereydik
Yavuz Bahadıroğlu
“Yaz çıkarsa bahtına!”
Son Eklenen Haberler
Heyecanlandıran açıklama: Sneijder'i..
Ege'de yine deprem
Türk ordusuna ait savaş..
Küçük yılanı büyük yılana yemesi için..
Suriyeli muhalifler arasında anlaşma..
Pakistan'dan Türkiye'ye destek
Alman istihbaratı haddini aşan..
Denizlispor yönetiminden Başkan..
Oda terörü: TDB, FETÖ ağzıyla 15..
ByLock’un şifresini çözdü
BDDK sorgularını FETÖ servis etmiş
Türkiye KKTC'nin teminatıdır!
Bodrum'un su altında kalmasına o ada..
Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza..
Mescid’i Aksa için meydanlardayız!
Bu ödül başka ödül
Tuğçe Kazaz'dan sert tepki: Hepinize..
Geleceğin dev adamları pota ile..
Atletizim şampiyonları Şahintepe’den
Şimdi yayla zamanı
Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...
CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!