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Ege'de sıcak saatler... Türk savaş gemisi orada

Çipras'ın Kilimli adasına geleceğinin bildirilmesi üzerine 1 Türk savaş gemisi, 1 hucum botu ve 3 sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları etrafında konuşlandı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:14
Ege'de sıcak saatler... Türk savaş gemisi orada

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kilimli adasına geleceğinin bildirilmesi üzerine 1 Türk savaş gemisi, 1 hucum botu ve 3 sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları etrafında konuşlandı. Yunan kara sularında 1 hücum botunun da hazır bulunduğu gözlendi.

Bodrum'a 3 mil uzaklıkta olan ve akibeti halen belli olmayan Kardak Kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunan Kardak Kayalıklarında hareketlilik gözlendi.

ÇİPRAS'IN KARDAK'A UĞRAYABİLME İHTİMALİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kilimli adasına yapacağı ziyaretin ardından, Kardak kayalıklarına da uğrayabilme ihtimali üzerine Türk askeri kayalıkların etrafında nöbet tutmaya başladı. 1 Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında beklerken, Turgutreis açıklarında çatal ada yakınlarında ise hucum botu nöbet tutmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapıyor.

YUNAN ASKERLERİNDEN TÜRK ASKERİNE UYARI

Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunan askerleri telsiz anonsları ile uyarı çekti. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri "Türk Sahil Güvenlik Ekibi şu anda Yunan kara sularındasınız. Lütfen karasularımızı terk edin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise "Burası Türk Karasuları" diyerek cevap verdi.

Öte yandan Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ise Türk Kara sularından çıkmadığı gözlendi.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 13:14
  1. Aleksis Çipras
  2. Yunanistan
  3. Kardak Kayalıkları
  • turkturk54 dk önce
    CHP BOLE SATTI HALA SATMAYA CALISIYORRRRR. EGERKI CHP BASA GECSIN HERSEYI BUTUN PROJELERI DURDURUR BIR GUNDE ULKE FARELERIN PEYNIRE SALDIRDIGI GIBI SALDIRI HARAP EDERLER.
  • sezaisezai1 sa önce
    Mademki bir türk cihana bedeldır yunanıstanın işgal etiği 18 adalarimizi alinki yunan başbakanı geversın. Sadece iki gemi adanın yanında bulunması hiçtir palavasıda boştur.
  • AliAli1 sa önce
    Öyle bi zafer kazandıkki adamların adamların adalarındaki ses bize gelecek.Allahtan denize döktük!
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 1 sa önce
    Hehhhh bir siz eksiktiniz?4 yanımızı kuşatsanız da, kim korkar sizden?Reis ne dedi?TOPUNUZ GELİN! Sizden korkan sizin gibi olsun!
  • GayseriliGayserili1 sa önce
    Ismet versin hesabini
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