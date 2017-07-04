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Ege'de sıcak saatler! Türk botları teyakkuzda

Yunanistan'ın Türk gemisine ateş açması ardından Ege'de sıcak saatler yaşanıyor.

04 Temmuz 2017 Salı 20:00
Ege'de sıcak saatler! Türk botları teyakkuzda

Yunanistan'ın Rodos Adası yakınlarında, dün Türk bayraklı 'ACT' isimli kuru yük gemisine Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açılmasının ardından Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası arasındaki bölgede Türk Sahil Güvenlik botlarının devriye nöbeti arttırıldı.

TÜRK BOTLARI DİKKATLİ

Kuzey Ege ile Akdeniz arasındaki, Bodrum'un Akyarlar ve Turgutreis açıklarındaki Türk ve uluslararası karasularda seyreden Türk bayraklı gemi ve tankerlere Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos), Psemiros ve İstanköy (Kos) adalarından gelerek yaklaşmak isteyen 3 Yunan Sahil Güvenlik Botu yanaşmak istedi. Ancak Türk botları bu duruma engel oldu.

EGE'DE SICAK SAATLER

Turgutreis açıklarındaki Çatal Ada ve Topan Ada bölgesinde, devriye gezen 302 ve 703 nolu Türk Sahil Güvenlik botları, Türk gemilerine eşlik etti. Bunun üzerine Yunan botları İstanköy ve Psemiros adası önlerine çekilmek zorunda kaldı. Gemilerin geçişlerini kendi sularından izleyen Yunan botları, yaklaşık 3 saat sonra geldikleri limana geri döndü. Türk botlarının bölgedeki devriye nöbeti sürüyor.

 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:00
  1. Rodos Adası
  2. Yunan botları
  3. Yunan Sahil Güvenlik Botu
  4. Ege
  5. Akdeniz
  6. Yunanistan
  7. Türk Sahil Güvenlik botları
  • turkturk35 dk önce
    BU ISLER BOYLE OLMAZ CANLARINI YAKIN
  • vatansevervatansever40 dk önce
    Bir taraftan pyd, birtaraftan yunan,bir taraftan alman,bir taraftan katar krizi,bir taraftan,iran,bir taraftan abd ing. Kopekleri, saldiriyor,,,,,bir tarafdan icimizdeki chp,hdp,feto,dhkpc vsvs...topunuz gelin..
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