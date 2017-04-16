Ege'de korkutan deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege'de korkutan deprem
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:27

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça İlçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça ve kırsal mahallerinde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 15.11 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan aletsel büyüklüğü 3.9 olan derpem meydana geldi. Yerin 59.19 metre altında meydana gelen deprem Datça ve kırsal mahalleri Mesudiye, Sındı, Yakaköy, Cumalı ve Yazıköy'den hafif şekilde hissedildi.

 
EtiketlerMuğlaEge DeniziDatçaMesudiye
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