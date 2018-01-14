Ege'de deprem!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.14 Ocak 2018 Pazar 15:33
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Ayvacık'ta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin saat 14.56'da, 9,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
SON DEPREMLER
Aşağıdaki son depremlere ait bilgiler, Kandilli Rasathanesi'nden alınmıştır.
Tarih Saat Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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15:11:15 3.4 -.- 1.6 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA)
14:56:17 7.2 -.- 4.0 4.0 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
14:55:16 6.2 -.- 3.5 3.5 GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
14:02:52 10.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI
13:55:29 2.1 -.- 2.2 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
13:46:21 0.0 -.- 2.1 -.- YUKARISAZ-HEKIMHAN (MALATYA)
12:29:45 0.0 -.- 1.4 -.- CAYBUKU-(MUGLA)
12:13:15 5.0 -.- 3.3 3.3 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)
11:29:23 0.0 -.- 1.9 -.- MAGARA-GURUN (SIVAS)
11:16:29 1.1 -.- 2.5 -.- DERE-(KARAMAN)