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Ege'de 59 göçmen yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 59 göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:25
Ege'de 59 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yağcılar Mahallesi Papaz Koyu açıklarında görülen mültecileri taşıyan lastik bota müdahale etti.

Düzenlenen operasyonda 36'sı erkek, 19'u kadın ve 4'ü çocuk 59 göçmen kurtarıldı.

Demircili iskelesinde Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen göçmenlerin 31'inin Eritre, ikisinin Kongo, 3'ünün Mali, 12'sinin Senegal, 7'sinin Angola ve 4'ünün Suriye uyruklu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili çevrede araştırma başlatan jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki V.D'yi (38), yasa dışı geçiş organizasyonunda yer aldığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Göçmenlerin verdikleri ifadelerinde, Yunanistan'ın Sakız adasına gitmek üzere Yağcılar Mahallesi’ne iki minibüs ve bir öncü otomobille getirildiklerini, indirildikleri ormanlık alanda patika yolu yaya olarak takip ederek Papaz Koyu mevkisinden lastik bota bindirildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Kaçakların işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:25
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