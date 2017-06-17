Ege'de 5.3'lük sarsıntı!

Ege Denizi'nde 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 22.33'te 4.2 büyüklüğünde, saat 22.50'de ise 5.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremler İzmir'de de hissedildi.