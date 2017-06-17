Ege'de 5.3'lük sarsıntı!
Ege Denizi'nde 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.17 Haziran 2017 Cumartesi 23:11
Ege Denizi'nde 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 22.33'te 4.2 büyüklüğünde, saat 22.50'de ise 5.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) 17 Haziran 2017
AEGEAN SEA (38.8400 26.4200)
2017.06.17, 22:50:04 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 12.3 km#Kandilli
Kısa süreli paniğe neden olan depremler İzmir'de de hissedildi.