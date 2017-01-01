Ege Yapı'dan Kordon İstanbul Projesinde 60 ay sıfır faiz

Konut sektörünün öncü firmalarından olan Ege Yapı, suyun kıyısında İstanbul’un Kordon’unda çok özel bir yaşam sunacak projesi Kordon İstanbul’dan “yüzde 5 peşin, 2019’da ilk ödeme fırsatı” ya da “60 ay sıfır (0) faiz sistemi” ile ev sahibi olma imkânı sunuyor.

Ege Yapı, suyun kıyısında İstanbul’un Kordon’unda çok özel bir yaşam sunacak projesi Kordon İstanbul’dan “yüzde 5 peşin, 2019’da ilk ödeme fırsatı” ya da “60 ay sıfır (0) faiz sistemi” ile ev sahibi olma imkânı sunuyor.

Gayrimenkul sektörünün öncü ve yenilikçi firmalarından Ege Yapı, Levent ve Maslak’a komşu, TEM’e 2 dakika, havaray ve metroya yürüme mesafesinde, suyun kıyısındaki Kordon İstanbul’dan çok cazip iki yeni fırsat doğrultusunda ev sahibi yapıyor.

Kordon İstanbul’dan ev sahibi olmak isteyenler, dilerlerse sadece yüzde 5 peşinat verip, taksitlerini 2019’da ödemeye başlayabilirler ya da 60 ay boyunca sıfır (0) faiz sisteminden yararlanabilirler.

Toplam 10 bloktan oluşan ve 1+0’dan 4+1’e kadar bahçeli veya teraslı olmak üzere farklı seçeneklerde 559 konutun yanı sıra 55 mağazanın yer alacağı Kordon İstanbul’da evlerin büyüklükleri 41 metrekare ile 226 metrekare arası değişiyor. Toplam 820 milyon TL yatırımla inşa edilen Kordon İstanbul, 2019 yılı sonunda teslim edilecek.

“İstanbul’un Kordon’unda yepyeni bir yaşam tasarlıyoruz”

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı, Kordon İstanbul projesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bugüne kadar geliştirdikleri ödüllü projelerle hem binlerce aileyi ev sahibi yaptıklarını hem de projelerin bulunduğu bölgelerin çehresini değiştirerek birer yaşam merkezi haline gelmelerine destek olduklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

“Kağıthane, İstanbul’un yıldızı parlayan ve her geçen gün değeri artan bir lokasyonu olarak ön plana çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan Sadabad Deresi Renovasyon Projesi’nin tamamlanmasıyla Eyüp ve Sarıyer’deki ormanlar, yeşil bir koridor eşliğinde Haliç ile bulaşacak ve yemyeşil bir ekolojik alana dönüşecek. Kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra pek çok spor alanıyla, suyun kıyısında 9 kilometrelik kesintisiz bir yeşil koridora sahip olacak. Dünyanın ilk 3 katlı köprüsünün çıkış noktası da olacak olan bu bölge dekovil hattı, metro ve havaray hatlarının yanı sıra E5 ile E6 gibi ana arterlere kolay ulaşım imkânlarıyla aktif yaşamın merkezi haline gelecek. Ege Yapı olarak bölgeye farklı konseptlerdeki bahçeleri, peyzajında bulunan yapay gölet manzaralı kabanaları, açık hava yaz sineması gibi hayata renk katacak aktivite alanlarıyla yaşam kalitesini arttıracak benzersiz bir proje kazandırıyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm projeler, geleceğe miras bırakacağımız projelerin teminatıdır. İnanıyoruz ki Kordon İstanbul da , İstanbul’un simge konsept projeleri arasındaki yerini alacak.”