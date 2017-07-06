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Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar etkili olacak

Yurdun batısında birkaç gündür süren serin hava devam edecek. Ege bölgesi ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıkların etkili olması beklenirken, Karadeniz'in doğusunda ise yağmur var.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:26
Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar etkili olacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Tokat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esecek.

İl il ayrıntılı hava durumu için tıklayınız...

  • Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29
  • İzmir: Az bulutlu ve açık 35
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 37
  • Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
  • Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
  • Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41.
 
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:26
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Karadeniz
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Samsun
  7. Erzurum
  8. Marmara
  9. Ankara
  10. İzmir
  11. Doğu Karadeniz
  12. Akdeniz
  13. Adana
  14. Ardahan
  15. Tokat
  16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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