Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ege Üniversitesi'nde ByLock operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de Ege Üniversitesi'nde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

30 Haziran 2017 Cuma 14:54
Ege Üniversitesi'nde ByLock operasyonu: 12 gözaltı

İzmir'de Ege Üniversitesi'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ege Üniversitesi'nde haklarında yakalama kararı verilen, aralarında aktif görevde olan ve meslekten ihraç edilen idari personel ile akademisyenlerin de bulunduğu şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Muhabir: Ömer Süt

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 14:54
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Mali
  3. İzmir
  4. Ege
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alageyikler Mersin’de koruma altında
    1. Alageyikler Mersin’de koruma altında
    2. Dondurma alırken dikkat!
    3. Barack Obama Endonezya'da
    4. İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
    5. Jandarma, Ahlat’ta 1,5 ton kaçak balık..
    6. Ezine’de 20 dönümlük zirai alan yandı
    7. Elazığ’da trafik kazası: 5 yaralı
    8. Türkiye’nin en kaliteli ıhlamuru..
    9. AB'den Rus ambargosuna karşı meyve..
    10. Suriyelilerin Türkiye’ye dönüşü sürüyor
    11. Adanalılara 20 ton karpuz dağıtıldı
    12. DEAŞ’a yönelik operasyonda 5 tutuklama
    13. Bariyerlere çarpan araçta 5 kişi..
    14. Aykut Kocaman resmen Fenerbahçe’de
    15. Kulu’da trafik kazası: 1 yaralı
    16. Askere saldırmaya gelen teröristler..
    17. Çarşamba Ovası’nda hasar tespit..
    18. Narkotik ekipleri zehir tacirlerine..
    19. Galatasaray burada kamp yapacak
    20. Ekiplere ‘kaçın’ talimatı! Korkulan..
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan gece 02.32'de halka hitap edecek
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Türkiye YPG'yi vurdu, terör sevici ABD'den flaş açıklama geldi!
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
    Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın