Ege sallanmaya devam ediyor... İki deprem daha

Ege Denizi'nde 5.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi'nde saat 22.33'te 4.2 büyüklüğünde, saat 22.50'de ise 5.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Vatandaşlar sahile akın etti

Depremin en çok hissedildiği Karaburun İlçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde depremin ardından, vatandaşlar evlerinden dışarıya çıktı.

Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 dakika ara ile yaşanan depremi yoğun bir şekilde hissettiklerini belirtti.

İlçe merkezi başta olmak üzere, 16 mahallede ekipleriyle hemen vatandaşlara ulaştıklarını anlatan Çakır, "Ekiplerimiz daha önceki depremde etkilenen mahallelerimize gitti. Bize intikal eden sıkıntılı bir durum yok." dedi.

67 yaşındaki Nesrin Üstündağ depremin ardından evinden dışarı çıktığını belirterek, sahile geldiğini ve çok korktuğunu ifade etti.

Günser Yüksekoğlu da bir haftadan bu yana Karaburun merkezli olan depremlerden çok etkilendiğini, arka arkaya meydana gelen depremden sonra arkadaşlarıyla deniz kenarına geldiğini aktardı.