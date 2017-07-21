Ege sallandı, Kandilli depremin büyüklüğünü yükseltti! Tsunami 30 cm...

Son dakika: Ege Denizi'nde Bodrum ve Kos açıkları saat 01.31'de büyük bir depremle sarsıldı. Depremin büyüklüğü AFAD'a göre 6.3. Kandilli Rasathanesi ise, haber televizyonlarının canlı yayınladığı basın toplantısında depremin büyüklüğünü 6.6 olarak verdi. Geceden bu yana 160'ı aşkın artçı sarsıntı oldu, artçı depremler paniği daha da artırdı. Bodrum ve diğer tatil merkezinde yüzlerce kişi geceyi sokakta geçirdi. Bodrum'da 80 kişi depremin ardından hasteneye kaldırıldı.

Kameraların karşısına geçen Prof. Dr. Haluk Özener, Prof. Dr. Ali Pınar, Dr. Ceren Özer Sözdinler, depremin büyüklüğünün son yapılan ölçümlere göre 6.6 olduğunu duyurdu.

Tsunami ise Bodrum limanındaki bir istasyonunda maksimum 13 cm olarak kaydedildiğini belirten uzmanlar, Gümbet gibi yerlerde tsunaminin daha yüksek olduğunu belirtti. Dr. Ceren Sözdinler, maksimum 30 santimetreyi bulan tsunami dalgasının kıyıdan içeriye 100 metre kadar ilerlediğini aktardı.

Prof. Dr. Ali Pınar ise, depremin bir fayın kırılması sonucu meydana geldiğini vurguladı. Söz konusu fay kıyıya 10 kilometre uzaklıkta ve derinliği ise 5 kilometreyi buluyor.

Kandilli'nin yayınladığı şiddet haritasında ise depremin geniş bir alanı salladığı görülüyor.

ABD 6.7 DEDİ

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Bodrum depreminin büyüklüğünü 6.7 olarak verdi. USGS verilerine göre, sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.

MUĞLA VALİSİ: CAN KAYBI YOK

Muğla Valisi Esengül Civelek, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada herhangi bir can kaybı olmadığını bildirdi. Civelek'in verdiği bilgiye göre, bazı eski binalarda çatlaklar var. Civelek, "Bodrum'da önemli bir hasarın olmadığını, sadece eski binalarda ufak çatlaklar oluştuğunu gözlemledik" dedi.

Bu sabah Bodrum Devlet Hastanesi'ne giden Civelek, hastane bahçesi ve acil servisteki yaralıları ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, ilçede ilk kez bu kadar şiddetli bir deprem hissettiklerini söyledi.

Tatilcilerin Bodrum'dan ayrılmamasını isteyen Kocadon, "Tatilin tadını çıkarsınlar, Bodrum'dan ayrılmamalarını diliyorum çünkü şu anda Bodrum'dan daha güvenli bir yer yok. Bunun da kanıtı son depremde hep birlikte yaşayarak gördük" ifadesini kullandı.

Muğla Belediyesi ise, elektirik ve telefon hatlarında küçük aksaklıklar yaşansa da büyük bir kesintinin söz konusu olmadığını açıkladı.

Deprem, Bodrum'un güneyinde yer alan Datça Yarımadası'nı da salladı. Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "Bütün halk sokakta. Yıkılan bir yerimiz yok. Datça'nın bütün sokakları dolaştım. Herhangi bir şey yok. Köylerden net bir bilgi ise henüz gelmedi. Ama oralarda yüksek katlı binalar yok. Umarım oralardan da kötü haber gelmeyecek" açıklamasını yaptı.





Reuters'tan sabah fotoğrafları

Uluslararası haber ajansı Reuters, günün ağarmasıyla Bodrum kıyılarında çekilen fotoğrafları dünyaya servis etti. Fotoğraflarda alabora olan veya hasar gören tekneler yer alıyor.

160'I AŞKIN ARTÇI SARSINTI OLDU

Büyük depremin ardından peş peşe artçı sarsıntılar hissedildi. Artçıların en büyüğü 4.8. AFAD verilerine göre kaydedilen bazı artçılar şöyle:

01.37'de 4.0, 01.48'de 4.4., 01.52'de 4.6, 01.54'te 4.5, 02.00'da 4.2, 02.23'te 4.5, 03.16'da 4.1, 03.53'te 4.2, 03.57'de 4.3, 04.25'te 4.1, 04.35'te 4.3, 04.38'de 4.4., 04.40'de 4.2, 05.12'de 4.5 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geldi.

DEPREM UZMANLARINDAN KRİTİK UYARI

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü ve Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz katıldığı NTV canlı yayıyında artçıların sürdüğünü belirterek vatandaşlara hasarlı binalara girmemeleri uyarısında bulundu.

"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN"

CNN Türk canlı yayınına konuşan afad başkanı Mehmet Halis Bilden de az hasarlı ya da hasarlı binalara vatandaşların girmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

50 TRAFO HASAR GÖRDÜ

Gökova Körfezi merkezli 6.3 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen yer olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 200 kadar elelektrik trafosundan yaklaşık 50'si hasar gördü. Trafoların hasar görmesi nedeniyle ilçedeki birçok yerde elektrik kesintisi meydana geldi. Trafoların onarımı için ekipler harekete geçti. Büyük bölümünün onarınının tamamlandığı, diğerlerindeki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Onarılan trafoların bulunduğu bölgelere tekrar elektrik verildiği kaydedildi.

CAMİ MİNARESİ HASAR GÖRDÜ

Depremin en çok hissedildiği ilçelerden Bodrum'da vatandaşlar geceyi sokakta geçiriyor.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Adliye Camisi'nin minaresi sarsıntı nedeniyle zarar gördü. Minarenin bazı bölümleri düştü. Polis ve zabıta ekipleri, minareden düşen parçalardan vatandaşların zarar görmemesi için bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak cami çevresine girilmesini önledi.

Bölgede bazı elektrik hatları da koptu. Yaşadığı korku ve panik nedeniyle yüksekten atlama sonucu yaralanan bazı kişiler Bodrum Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı. Bazı hastanelerde acil servislerde yatan hastaların hastane dışına çıkartılarak tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan deprem anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda hediyelik eşyaların yere düşmesi ve yaşanan panik görülüyor.

BAZI BÖLGELERE ELEKTRİK KONTROLLÜ OLARAK VERİLİYOR

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok büyük deprem atlatıldığını söyledi.

Deprem nedeniyle ağır yaralanmaların olmadığını aktaran Yılmaz, "Artçı depremler devam ettiği için halkımızı evlerine girmemeleri konusunda uyarıyoruz. Bazı bölgelerde trafolarda sıkıntı oluşması nedeniyle elektrik verilemiyor. Sevindirici olan can kaybının olmaması. Gün ağarınca gerçek tabloyu göreceğiz" dedi.

TEKNELERDE HASAR OLUŞTU

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da ufak tefek hasarların olduğunu, panik yaşayanların sokaklarda, bahçelerde, otellerin geniş alanlarında toplandığını kaydetti.

Hastanelere genelde korkudan dolayı sıkıntılar yaşayanların intikal ettiğini belirten Kocadon, "Kimse Bodrum'da tatilde olan akrabalarını merak etmesin, can kaybı yok. Belediye ekipleri çöken bir yolumuz vardı onu tadilat etti. Toprak kaymasını düzeltti, aksaklıklar gideriliyor. Elektrik kesintileri nedeniyle çalışmalar sürüyor. Direklerin devrilme ihtimaline karşı kontrollü elektrik veriliyor. Oluşan dalgalar nedeniyle limanda demirli bulunan teknelerin ipleri koptu. Teknelerde hasar oluştu." ifadelerini kullandı.

Yaralanan kişilerden Furkan Gözyuma, otelde çalıştığı sırada sarsıntıyı hissedince ikinci kattan kendisini zemine bıraktığını, bu nedenle sol ayağında kırıklar olduğunu dile getirdi.

Marmaris Devlet Hastanesine yaşadıkları panikle hafif yaralanan 15 kişinin başvurduğu öğrenildi.