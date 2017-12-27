Ege Denizi'nde korkutan deprem
Ege Denizi'nde bugün saat 13.08'de bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi'ndeki depremin büyüklüğü 3.7 olarak ölçüldü.27 Aralık 2017 Çarşamba 14:19
Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bugün saat 13.08'de Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü.