Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde korkutan deprem
Eklenme: 05 Ocak 2017, 17:48
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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki 4,2 büyüklüğündeki deprem saat 17.05'te kaydedildi.

Sarsıntının 57,92 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

 
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