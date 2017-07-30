Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'da 4.4 şiddetinde hissedildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 22:14
Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da da hissedildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 20.51'de, merkez üssü Bodrum olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 7,9 kilometre altında gerçekleşti

Bodrum civarında hissedilen depremin yerin 7,9 kilometre altında gerçekleştiği tespit edildi.

6.6 şiddetindeki deprem korkutmuştu

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum ile Yunanistan’ın İstanköy adasını etkileyen 6,6'lık deprem meydana gelmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında ortaya çıkan tsunami ise birçok tekne ve araca zarar vermişti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 22:14
  1. Muğla
  2. Ege Denizi
  3. Yunanistan
  4. Bodrum
  5. Kandil
  6. Kandilli
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son dakika: İki ülke arasında yeni gerginlik ‘Savaş ilanıdır’
    1. Son dakika: İki ülke arasında yeni..
    2. 4 Arap ülkesinden yeni Katar kararı
    3. Bolu’da feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    4. Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1..
    5. Trafik kazasında ölen kardeşleri..
    6. Şehit Piyade Er Akyıldız’ın cenazesi..
    7. Mariano: Şampiyonluklar, kupalar..
    8. Bakan Eroğlu, Kocaeli Büyükşehir..
    9. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Nail Özazman..
    10. Başkan Tok: Gücümüzü halktan alıyoruz
    11. Mahalleyi tehdit eden yangını imece..
    12. Ağacın gövdesini musluk yaptı
    13. Gaziantepspor kongresinde çoğunluk..
    14. Ayvacık’ta 30 kaçak göçmen yakalandı
    15. Başkan Bakıcı yol çalışmalarını..
    16. Eski erkek arkadaşı 17 yaşındaki genç..
    17. Payas Karbeyaz Mahallesi için kentsel..
    18. Öğrenciler Karagöl’e hayran kaldı
    19. Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi'ne on..
    20. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, 18...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Tüm Almanya o Türk'ü konuşuyor! Sandalyeyle...
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Kudüs'ü fethedecek ordu İstanbul'dan gidecek!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    Haşemalı diye havuzdan çıkarıldı!
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...
    FETÖ'den alçak talimat: Her gün aralıksız Erdoğan'a...