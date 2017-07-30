Ege Denizi'nde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'da da hissedildi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 20.51'de, merkez üssü Bodrum olan 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deprem yerin 7,9 kilometre altında gerçekleşti

Bodrum civarında hissedilen depremin yerin 7,9 kilometre altında gerçekleştiği tespit edildi.

6.6 şiddetindeki deprem korkutmuştu

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum ile Yunanistan’ın İstanköy adasını etkileyen 6,6'lık deprem meydana gelmişti. 1 kişinin hayatını kaybettiği deprem sonrasında ortaya çıkan tsunami ise birçok tekne ve araca zarar vermişti.