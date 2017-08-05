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Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremini derinliğinin 9.1 kilometre olduğu açıklandı. AFAD ise 'depremin derinliği 6.96' kilometre dedi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:25
Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre saat 06.20'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.96 Km derinlikte meydana gelen depremin İzmir'in Dikili ilçesi'ne 15.86 Km uzaklıkta olduğu belirtildi. 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:25
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