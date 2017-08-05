Ege Denizi'nde Richter Ölçeği'ne göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre saat 06.20'de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6.96 Km derinlikte meydana gelen depremin İzmir'in Dikili ilçesi'ne 15.86 Km uzaklıkta olduğu belirtildi.