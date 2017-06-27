Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ege Bölgesi'nin ihracatı %3 arttı

Ege Bölgesi'nden bu yılın ilk 5 ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak, 6 milyar 888 milyon dolar oldu.

27 Haziran 2017 Salı 10:32
Ege Bölgesi'nin ihracatı %3 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ege Bölgesi’nden ihracat 2016 yılının ocak-mayıs döneminde 6 milyar 749 milyon dolar seviyesindeyken, bu yılın aynı döneminde 6 milyar 888 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, 2017 yılının ilk 5 ayında Türkiye’nin ihracatı 59 milyar 579 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Ege Bölgesi, Türkiye ihracatından yüzde 12 pay aldı.

Ege Bölgesi ihracatının yarısını İzmir yaptı

Bölgenin ocak-mayıs dönemindeki ihracatının 3 milyar 424 milyon dolarlık kısmını İzmir yaptı. İzmir, Türkiye genelinde en fazla ihracat yapan dördüncü il oldu. İzmir’in ihracatı 2016 yılının aynı döneminde 3 milyar 318 milyon dolar düzeyindeydi.

İzmir’den yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 595 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü, 451 milyon dolarlık ihracatla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi. Bu dönemde otomotiv endüstrisinin ihracatı ise 222 milyon dolar oldu.

Bölgede İzmir’den sonra en fazla ihracat yapılan il Manisa oldu. Manisa'dan bu dönemde 1 milyar 392 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

Denizli'nin ihracatı yüzde 7 arttı

Denizli'den yapılan ihracat ise bu dönemde yüzde 7 artarak 1 milyar 183 milyon dolara yükseldi. Kentin ihracatında hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 419 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Bu yılın ocak-mayıs döneminde Aydın 205 milyon 645 bin dolarlık ihracat yaptı.

Söz konusu dönemde dış satımı yüzde 7 azalan Balıkesir ise 199 milyon 630 bin dolarlık ihracat yaptı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 10:32
  1. Ege Bölgesi
  2. İzmir
  3. Denizli
  4. ihracaat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunu yapan insan olamaz!
    1. Bunu yapan insan olamaz!
    2. Tarihi vurgun! Mağaralarda hazine..
    3. İbretlik görüntü! Yerde kıvranıp durdu
    4. Zuckerberg o işe de el attı! Rekor..
    5. Cumhurbaşkanı tepki gösterdi! Harekete..
    6. AVM'de bıçaklı dehşet!
    7. Kılıçdaroğlu'na destek Kandil'den geldi
    8. Dolar yeniden çakıldı
    9. Korkunç bir kaza haberi daha! Ölü ve..
    10. Terörden temizlenen kentte tarihi artış!
    11. Mermerde Hindistan sevinci
    12. Ege Bölgesi'nin ihracatı %3 arttı
    13. Türkiye'den dev hamle! 3 sektöre..
    14. 22 milyon Amerikalı sigortasız..
    15. Operasyon bayramdan sonra! YPG'nin..
    16. Çöpe attıklarıyla Afrika'yı doyururlar!
    17. Beşiktaş'ta Mesut Özil bombası!
    18. Hakan Çalhanoğlu İtalya yolcusu!
    19. Zekai Aksallı minbere böyle çıktı!
    20. Galatasaray'a müjde... Koptu geliyor!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!