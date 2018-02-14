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Efsane spiker Tuna Huş hayatını kaybetti

Beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle 17 yıldır konuşamayan eski TRT spikeri Tuna Huş bu sabah hayatını kaybetti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
Efsane spiker Tuna Huş hayatını kaybetti

TRT spikeri Tuna Huş bu sabah hayatını kaybetti. 17 sene önce felç olan ve beyina ameliyatı geçiren Tuna Huş'un 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Efsane spikerin cenazesi yarın öğle vakti Üsküdar Kuruçeşme Selamiali Camisinden kaldırılarak toprağa verilecek.

TUNA HUŞ KİMDİR?

Tuna Huş, 1942 yılında Adana'da dünyaya geldi. TRT‘nin siyah-beyaz olduğu dönemde spiker olarak görev yaptı. Her kelimesi kolaylıkla anlaşılan, yumuşak ses tonuyla hafızalarda yer etti.

1999 yılında, by-pass ameliyatı oldu, ardından 1,5 sene sonra beyne giden ana damarda pıhtı atması sonucu 2001 yılında beyin kanaması geçirdi ve beyin ameliyatı sonrasında geçirdiği felç nedeniyle konuşma yeteneğini kaybetti.

1990 yılında ikinci evliliğini Berrin Huş ile yapan Tuna Huş'un Zeynep (d.1991) adında bir kızı vardır. Tuna Huş’un ilk evliliğinden Ali ve Tuna adında iki oğlu bulunmaktadır.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 11:41
  1. Tuna Huş
  2. TRT spikeri

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