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Efsane isim yoğun bakımda

Fenerbahçe Kulübünün ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu'nun, solunum yetmezliği şikayetiyle kaldırıldığı hastanede kontrol amaçlı yoğun bakıma alındığı bildirildi.

27 Haziran 2017 Salı 17:45
Efsane isim yoğun bakımda

Fenerbahçe Kulübünün ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, kronik bronşit (solunum yetmezliği) şikayetiyle kaldırıldığı hastanede kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı.

Kızıltoprak'taki Kadıköy Florence Nightingale hastanesine sabah saat 8.00 sularında gelen 81 yaşındaki Bartu'nun, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Akciğerinde su toplanması olan ve gözlem altında tutulan Can Bartu'ya, nefes alışını kolaylaştırma amacıyla tedavi uygulandığı bildirildi.

Bartu, bir süre gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da Can Bartu'yu hastanede ziyaret ederek, Bartu'nun durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 17:45
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