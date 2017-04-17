Efsane golcü Şenol Birol'un hayatı kitap oldu

Rizeli araştırmacı yazar Fatih Sultan Kar, futbol yaşamı başarılarla dolu Şenol Birol’un hayatını ‘Nasıl da çarpardı kalpler, Şenol Birol Gol diye’ adlı kitapta topladı.

İstanbul Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından basımı yaptırılan 92 sayfalık kitapta 197 özel fotoğraf karesine yer verildi. Futbola Güneşspor’da başlayan, Sarıyer ve İstanbul Karması ile devam eden Şenol Birol’un hayatını anlatan kitapta futbolcunun Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile A Milli Takımda futbol oynadığı dönemlerine ilişkin hatıralara yer verildi.

Rekoru kırılamıyor

Şenol Birol’un Beşiktaş formasıyla en başarılı dönemi olan 1962-63 sezonuna ilişkin bilgilerin de yer aldığı kitapta son haftaya kadar Galatasaray’la şampiyonluk için çekişen Beşiktaş’ın ikincilikte kaldığına ve Şenol Birol’un sezonu 41 maçta 34 golle tamamladığına yer verildi. Bu rakamlar, Şenol Birol’a 'bir sezonda en çok gol atan Beşiktaşlı' unvanını da kazandırdı. Birol’un bu rekoru 54 yıldır kırılamadı.

"Kitap vefanın yansımasıdır"

RİDEF Genel Başkanı Recep Albayrak, Şenol Birol’un ismini futbol tarihine altın harflerle yazdırdığını ve Rize ilinin yetiştirdiği büyük değer olduğunu ifade etti. Albayrak, "Top ceza sahasında Şenol Birol’un ayağına geldiğinde, tabii ki o zamanlar böyle elektronik skorboardlar yoktu, tabelacılar tabelayı değiştirmek için hazırlanırdı. Bu kitap memleketimize ve tarihimize duyduğumuz vefanın bir yansımasıdır" dedi.

Araştrımacı-Yazar Fatih Sultan Kar’da, "Türk futboluna adın altın harflerle yazdıran, Rize’yi futbol arenasında başarılarla temsil eden güzel yürekli insan Şenol Birol’u yarınlara taşıma amacıyla bu kitabı hazırladık" dedi ve katkı sunanlara teşekkür etti.