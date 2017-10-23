Efsane geri dönüyor… İşte fiyatı

Nokia’nın şu ana kadarki en ucuz akıllı telefonu olması beklenen Nokia 2‘nin Amerika Birleşik Devletleri üzerindeki satış fiyatı da ortaya çıktı! Görünüşe göre cihaz yalnızca 99 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Nokia 2 neden bu kadar ucuz?

Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu Nokia 7‘yi resmi olarak tanıtan Nokia’nın bu yıl içerisinde iki yeni model daha tanıtacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu cihazların ikisi de tam olarak zıt noktada bulunan fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

Çünkü bahsi geçen cihazlardan ilki Nokia 9 modeli ve HMD Global’in Nokia markası altında satışa sunduğu amiral gemisi olarak karşımızda duracak. Diğer model ise Nokia markasıyla satışa sunulan şu andaki en ucuz akıllı telefon olacak.

Çift sim kart desteğiyle satılacak olan Nokia 2‘nin 99 dolar fiyatla satışa sunulacağı ve iki farklı renk seçeneği ile teknoloji meraklılarına ulaşacağı belirtildi. Cihazda Snapdragon 212 işlemci, 1 GB bellek ve 4,000 mAh’lık batarya yer alırken, 4.5 inç’lik ekranı ve Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi de Nokia 2 sahiplerini bekliyor olacak.