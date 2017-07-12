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'Efsane forma' Çalhanoğlu'na

Bayer Lverkusen'den Milan'a transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu İtalyan ekibiyle ilk maçına çıktı. 23 yaşındaki oyuncunun imza töreninde açıklanmayan forma numarası da bu maçta belli oldu.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:34
'Efsane forma' Çalhanoğlu'na

Serie A ekiplerinden Milan yeni sezon öncesi İsviçre Süper Lig'i takımı Lugano ile hazırlık maçı yaptı. Karşılaşmadan 4-0'lık galibiyetle ayrılan Milan'da yeni transfer Hakan Çalhanoğlu sahaya ilk 11'de çıktı. 46 dakika oyunda kalan milli futbolcunun 10 numaralı formayı giydiği görüldü.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:34
  1. Beşiktaş
  2. İtalya
  3. İsviçre
  4. Milan
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