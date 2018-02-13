Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Efsane doktor Kolsuz Agop hayatını kaybetti

Tek kolu olmadığı için "Kolsuz Agop" lakabıyla tanınan ünlü profesör, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

13 Şubat 2018 Salı 08:11
Efsane doktor Kolsuz Agop hayatını kaybetti

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli cilt uzmanlarından Profesör Agop Kotoğyan hayatını kaybetti. Prof. Doktor Agop Kotoğyan; ilkokuldan mezun olduktan sonra gümüş atölyesinde çalışırken kolunu pres makinesine kaptırdı, doktorlar yaşamaz dedi, günlerce komada kaldı. Bu kazada bir kolunu kaybettiği için 'Kolsuz Agop' olarak bilindi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:11
  1. Profesör Agop Kotoğyan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seferberlik başladı! Türkiye'ye para akacak
    1. Seferberlik başladı! Türkiye'ye para..
    2. Organizasyonu’nu Ege İhracatçı..
    3. O ülkede Türk bayrağına çirkin saldırı
    4. Zarftan beyaz toz çıktı! Trump'ın..
    5. SGK duyurdu: O süre uzatıldı...
    6. Son kurban Gizem oldu!
    7. Bahis operasyonu: 100 gözaltı
    8. Şehit annesine büyük saygısızlık!
    9. Efsane doktor Kolsuz Agop hayatını..
    10. Talimatı ağzında getirmiş
    11. Günün âyet ve hadisi
    12. Afrin'den gelen son kare! PKK'nın..
    13. Çalışma hayatında gönülbağı dönemi
    14. O ülke de açıkladı! "Biz de Suriye'de..
    15. Bahçeli yüzüğünü gösterdi ve açıkladı...
    16. PKK'nın sinsi planına karşı 3 aşamalı..
    17. ABD'den Türkiye'yi kızdıracak yeni..
    18. Özel Harekat destekli operasyon..
    19. Yuvası dağılan çocuklar suça karışıyor
    20. CHP MYK’sında yine skandal isimler
    Şenocak'tan şok karar: İstifa...
    Şenocak'tan şok karar: İstifa...
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    En halkçısının köpeği 40 bin TL!
    Cezaevinde 'Afrin' kavgası çıktı! Kafatasını kırdılar
    Cezaevinde 'Afrin' kavgası çıktı! Kafatasını kırdılar