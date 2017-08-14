Efeler Belediyesi cami ve mescitleri bakıma aldı

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İnşaat Ekibi tarafından yapılan çalışmalar dahilinde ilçe genelindeki camilerde bakım ve onarım işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Hacı Fevzi Bey Camii, Kocagür Camii ile İlyasdere Camii’nin ihtiyaçlarını karşılayan Efeler Belediyesi cami cemaatinin de de takdirini topladı.

Camilerin, ibadet etme, Allah’ı anma, birlik, dirlik, huzur ve sükun mekanları olduğunu kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Kocagür ve Hacı Fevzi Bey Camii’nin tuvaletleri yenilerek, İlyasdere Camii’nin minaresini boyadık. Belediyemize gelen talepler doğrultusunda imkanlarımız ölçüsünde ilçe genelindeki ibadethanelerimize destek veriyor, bakım-onarımlarını gerçekleştirip, dış ve iç cephelerini yeniliyoruz. Cami cemaatimiz de yapılan bu yenilemeden oldukça memnun. Daha temiz mekanlarda ibadet etmeleri için ibadethanelerimize destek vermeye devam edeceğiz” dedi.