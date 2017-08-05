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EDS'lerin kontrollerini artık o kurum yapacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, EDS'lerin yılda bir kez yapılan doğrulama ve kontrol işlemlerinin 1 Temmuz 2018'den itibaren TSE tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 20:49
EDS'lerin kontrollerini artık o kurum yapacak

Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) doğru ölçüm yapıp yapmadığına dair bugüne kadar yılda bir kez yapılan doğrulama ve kontrol işlemlerinin 1 Temmuz 2018'den itibaren Türk Standartları Enstitüsünce (TSE) gerçekleştirilecek.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "EDS'lerin araç hızlarını doğru ölçüp ölçmediğinin yeterince denetlenmediği" yönünde haberler çıktığı hatırlatıldı.

Bugüne kadar, EDS'lerin doğru çalışıp çalışmadığına ilişkin işlemlerin, EDS'lerin kurulum şartlarının belirlendiği Usul Esaslar ile Eki Teknik Gereklilikler Dokümanında ayrıntılı şekilde yer aldığı ifade edildiği açıklamada, EDS'lerin doğrulama belgelendirmeleri ile yılda en az bir kez denetlendiği aktarıldı.

Doğrulama belgelerine dair işlemlerin TÜBİTAK, TSE, üniversiteler ve ilgili akredite kurum ve kuruluşlarca yapıldığına işaret edilen açıklamada, doğrulaması yapılmayan EDS'lerin çalıştırılmadığı da vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"31 Temmuz 2017 tarihinde Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen Trafik İhlallerini Anında Tespit Eden Elektronik Denetleme Sistemlerine EDS ait 4 yeni standart ise kurulumu yapılacak EDS'ler için sadece kurulum şartlarındaki yeterlilikleri belirlemekte olup uygulama sürecinde hız ölçüm sistemlerinin muayenesine ve doğrulanmasına dair bir işlem değildir. Bununla birlikte, EDS'lerin doğru ölçüm yapıp yapmadığına dair bugüne kadar yılda bir kez yapılan doğrulama ve kontrol işlemleri 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan Hız İhlal Tespit Donanımları Muayene Yönetmeliğine göre yetkili kurum olarak belirlenen TSE tarafından gerçekleştirilecektir."

 

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 20:49
  1. EDS
  2. Emniyet Genel Müdürlüğü
  3. TSE
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