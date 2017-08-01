Edremit’te temizlik seferberliği sürüyor

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli’nin talimatlarıyla ilçede temizlik çalışmaları dur durak bilmeden devam ediyor. Van Gölü sahillerinin çöpten arındırılması başta olmak üzere caddeler yıkanırken, çöpler ise düzenli bir şekilde toplanıyor. Yollar tazyikli suyla yıkanırken, camilerin temizliği, ağaçların sulanması, mezarlıklar, parklar ve sulama kanalları ise 24 saat gözetim altında tutuluyor. Tek bir noktada bile çöplerin çevreye dağılmasına izin vermeyen ekiplerin çalışmaları takdir toplarken, Edremit güzelliği ve temizliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.