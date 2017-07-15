Edremit’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van-Gebze Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen programa Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, birim müdürleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Şehitler için mavi ile yeşilin buluştuğu Van Gölü’nde çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinliğin açılış konuşmasını Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç yaptı. Şehitlerin anısına bugün burada bir dizi etkinlik organize edildiğini belirten İnanç, çeşitli dallarda sporcuların yarışacaklarını ifade etti. Şehitlerin anısına en önemlisi 15 Temmuz kahpe darbe teşebbüsünü unutmama ve unutturmama adına bundan sonraki yıllarda da düzenli bir şekilde bu tür programları devam ettireceklerini kaydetti.

Daha sonra kürsüye gelen Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise, sözlerine programa iştirak edenlere teşekkür ederek başladı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün Van başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında kutlandığını ifade ederek, “Bizde Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürlüğü ile el ele, gönül gönüle 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü anmak, o gün yaşananları ülkemizde neler olduğunu, bundan sonra birlik olmazsak, neler olacağını unutmamak için buradayız” dedi.

“Milletin ne olduğunu gördüler”

Geçtiğimiz yıl bugün alçak bir darbe girişiminin olduğunu, şanlı ordunun üniforması adı altında alçakların millete ve devlete pranga takmaya kalktıklarını vurgulayan Kaymakam Çiçekli, “Geleceğimizi, umutlarımızı, yarınlarımızı, çocuklarımızın umutlarını mahfetmeye kalktılar, yıllardır biriktirmeye çalıştığımız bakiyemizi elimizden almaya çalıştılar. Ama şanlı milletimizin birliği ve beraberliği ile bir tek vücut halinde göstermiş oldukları direnişe tosladılar elhamdülillah. Bundan sonra adı FETÖ olsun, adı PKK olsun, adı DEAŞ, DHKP-C olsun, adı ne olursa olsun, böyle şeylere cesaret ettiklerinde veya cesaret etmeye kalktıklarında nelerle karşılaşacaklarının provasıyda 15 Temmuz. Bunu net bir şekilde gördüler. Mevzu ülke olduğunda, mevzu din olduğunda, mevzu ümmet olduğunda nasıl bir araya geldiğimizi elhamdüllilah gösterdik. Bundan sonrada göstereceğiz” dedi.

“15 temmuz milletin yeniden dirilişidir”

15 Temmuz’un hem bir anma hem de bir kutlama olduğunu sözlerine ekleyen Kaymakam Çiçekli, “Milletin yeniden dirilişinin kutlamasıdır. Dolayısıyla hem acılarımızı anacağız, hem şehitlerimize dua edeceğiz, hem gazilerimizi ziyaret edeceğiz, hem de büyük bir coşkuyla bir mutlulukla yeniden diriliş, bir milli birlik günü olarak kutlayacağız. Bunu gerçekleştirmek için biz sporcularımızla, gençlerimizle kurumlarımızla buradayız. Emeği olan il müdürümüze, ilçe müdürümüze, personelimize, gayreti olan bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. 250 şehidimize Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun, sağlıklı, huzurlu bir ömür temenni ediyorum. Milletimizin bir daha bu tarz acı olaylarla karşılaşmaması için birliğimizin ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu hatırlatarak hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmalara geçildi. Kano, yelken, dragon, kız ile erkek yüzme ve kürek yarışlarının yapıldığı Van Gölü’ndeki etkinlikler güzel görüntülere sahne oldu. Program sonunda yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Van Valisi Murat Zorluoğlu, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Gündoğdu tarafından verildi. Program toplu hatıra fotoğraflarının çektirilmesi ile sona erdi.