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Edremit Toplum Sağlığı Ve Sağlıklı Yaşam Merkezi temel atma töreni yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapımına başlanan Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezinin temeli düzenlenen tören ile atıldı.

08 Ağustos 2017 Salı 21:40
Edremit Toplum Sağlığı Ve Sağlıklı Yaşam Merkezi temel atma töreni yapıldı

Edremit İlçesi Camivasat Mahallesinde yapımına başlanan Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi temel atma törenine, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekretere Servet Kocaöz, Halk Sağlığı Müdürü Refik Budak, Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Balıkesir Milletvekilleri Kasım Bostan, Sema Kırcı, Ali Aydınlıoğlu ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı katıldılar. Konuşmaların ardından kürsüde protokolün katılımıyla temel atma için butona basıldı ve temele ilk harç döküldü.

Edremit Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi 2 bin 746 metrekare alan üzerinde 818 metrekare oturum alanında, 2 blok halinde, zemin +2 kattan oluşacak ve bin 931 metrekare kapalı alana sahip olacak. 350 günde inşaatı tamamlanacak olan merkezin ihale bedeli 4 milyon 366 bin TL olarak belirlendi. Merkezde; diyetisyen, psikolog, diş hekimi, çocuk gelişimi uzmanları ile diğer sağlık personelleri hizmet verecek.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 21:40
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  6. Ali Aydın
  7. Ersin Yazıcı
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