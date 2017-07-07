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Edremit Belediyesinden çadır kuranlara operasyon

Van’ın Edremit Belediyesi ekipleri, değişik illerden gelerek ilçede kurdukları çadırlarda yaşayanlara yönelik çalışma başlattı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:19
Edremit Belediyesinden çadır kuranlara operasyon

Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Süphan Mahallesi Memur-Sen TOKİ mevkiinde çadır kuranları daha önceden ikaz ederek 45 günlük süre tanıdı. Değişik illerden gelen ve çadır kurarak çevreyi rahatsız eden, görüntü kirliliği oluşturan ve çevre sağlığının olumsuz etkileyebileceği şartlarda yaşayanlara ait 20 çadır tek tek kaldırdı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:19
  1. TOKİ
  2. Van
  3. Edremit
  4. Mem
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