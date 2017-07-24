Edremit Belediyesi, Basın Bayramını kutladı

Edremit Belediyesi tarafından, basında sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümü olan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınedeniyle bölgede görev yapan yerel gazete muhabirleri, haber ajansı ve televizyon temsilcilerinin katılımı ile kahvaltılı toplantı düzenlendi. Altınoluk Mahallesi’nde Akçam Otel’de düzenlenen kahvaltılı toplantıya Belediye Başkan Vekili Ahmet Özkoca, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ertaş ve Belediye Meclis üyeleri katıldı.Basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı´nı kutlayan Edremit Belediye Başkan Vekili Ahmet Özkoca, Belediye Başkanı Kamil Saka, aldığı hak mahrumiyeti nedeniyle bir süre görevde olmayacağını belirterek Başkan Saka’nın yokluğunda belediyenin tüm iş ve işlemlerini aksatılmadan devam ettiğini ifade etti. Özkoca Belediye Başkanı Kamil Saka’nın 27 Ağustos 2017 tarihinde göreve başlayacağını da söyledi.