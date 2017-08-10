Ediz Hun Orhaneli’ne hayran kaldı

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu’nun davetlisi olarak ilçeye gelen Ediz Hun, Sadağı Kanyonu’nda incelemelerde bulundu. Doğal güzellikleri ve bitki türlerini inceleyen Ediz Hun, Başkan İrfan Tatlıoğlu’nu da ziyaret etti. Hun, “İlçeyi gezdim. Tabiî güzelliklere hayran kaldım. Burası harika bir yer.Doğal güzelliklere hayran kaldım. Tabiat çok iyi korunmuş. Başkanımızı yaptığı hizmetlerden ve çevre dostu olmasından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Tatlıoğlu, “Değerli sanatçımızı ve dostları ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.