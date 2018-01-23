Edirne'den Mehmetçiğe deva-i misk helvası

Edirneli şekerlemeci Arif Meriç, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek üzere Osmanlı tatlarından deva-i misk helvası yaptı. Meriç, imalathanesinde helvayı yapmadan önce kazanın başında Fetih Suresi'ni okudu, çalışanlar da dua ederek Türk bayrağı açtı.

Arif Meriç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe de deva-i misk helvası gönderdiğini söyledi.

Mehmetçiğin maddi ve manevi arkasında olduklarını belirten Meriç, "Esnaf olarak, duamızı ederek aynı zamanda şifalı helvamızla Mehmetçiğin arkasındayız. Deva-i misk helvasını hazırladık, Allah'ın izniyle göndereceğiz. Deva-i misk, hava sıcaklığı sıfırın altında 40 derece de olsa insanın içini ısıtır, huzur verir, düşmana da gülle gibi patlatır." diye konuştu.

Meriç, Mehmetçiği yalnız bırakmayacaklarını vurgulayarak, "Kazanlarımızı kaynattık ve helvayı Mehmetçiğimize göndereceğiz inşallah. İlk etapta 1 ton gönderiyoruz." dedi.