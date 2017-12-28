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Edirne'deki darbeciler hakkında karar çıktı

Edirne'de 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 22 darbeci asker hakkında karar çıktı.

28 Aralık 2017 Perşembe 17:46
Edirne'deki darbeciler hakkında karar çıktı

Edirne’de15 Temmuz gecesi darbe girişiminde rol aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında 54'üncü Mekanize Piyade Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arı'nın da bulunduğu 7'si tutuklu, 22 askerin yargılandığı davada karar açıklandı. Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Tuğgeneral Hidayet Arı, binbaşı Ekrem Tekinarslan ve eski kurmay yarbay Ramazan Altun'a 'anayasal düzen yıkmaya teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, 12 sanıktan bazılarına beraat, diğer sanıklara 1 yıldan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezalarına hükmetti.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 17:46
  1. Edirne
  2. darbe girişimi
  3. 15 Temmuz
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