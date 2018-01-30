Edirne'de yoğun sis etkili
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması ulaşımı olumsuz etkiledi.30 Ocak 2018 Salı 10:26
Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü kentte, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yerlerde sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Edirne'nin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi de sis nedeniyle gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.