Edirne’de yenilenen gölette balık sürprizi

Şükrüpaşa Mahallesi’nde bulunan Barış Parkı’ndaki yenileme çalışmaları hızla ilerliyor. Edirne Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak parkta bulunan göletteki suyun boşaltılması tamamlandı. 4 gün süren boşaltım sürecinde göletten 11 bin metreküp su tahliye edildi. Bu arada suyun azalmaya başlaması ile birlikte gölet tabanından önemli oranda çöp ve vatandaşlar tarafından çok önceden atıldığı ve ürediği anlaşılan balıklara rastlandı.

Bunun üzerine ekipler suyun tahliyesini durdurarak gölet içerisindeki balıkları toplamaya başladı. Vatandaşlar tarafından gölete atıldığı ve zaman içerisinde ürediği tespit edilen balıklardan bazılarının çok büyük olması hem ekipleri hem de çalışmaları izleyen ve “Bunlar Gölet kuzusu olmuş” yorumunda bulunan vatandaşları hayrete düşürdü. İrili ufaklı çok sayıda yayın ve sazan balığı doğal ortama bırakılmak üzere ekipler tarafından kepçelerle toplanarak kovalara konuldu. Bu arada suyun çekilmesi ile gölet dibinde önemli oranda çöp biriktiği de belirlendi. 2 ton olduğu tahmin edilen plastik poşet, şişe, meşrubat kutusu ve çeşitli kullanılamaz haldeki küçük eşyalar gölet tabanından ekipler tarafından toplanmaya başlandı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da çalışmaların bir bölümünü yerinde inceledi. Parkta bulunan gölet izolasyonunun yaklaşık 1 ay süreceğini, bununla birlikte tüm alanın peyzaj çalışmalarının da devam edeceğini kaydeden Gürkan, tüm çalışmanın 2 ay içerisinde bitirilmesini planladıklarını söyledi.

“Balıklar doğal ortama bırakılacak “

Göletten çıkan balıkları gören Gürkan, bunların doğal ortamları olan nehirlere götürülerek bırakılacağını belirtti. Gölet dibinde biriken çöplerin de en hızlı şekilde temizleneceğini ifade eden Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Gölette uzun zamandır koku vardı. Suyun çekilmesi ile mevcut tabanın parçalandığını gördük. Bu su kaybına neden oluyordu. Şimdi buranın tabanını komple kaldırıp yeni ve geçirgen olmayan daha ileri bir teknolojiyle üretilen malzeme ile kaplayacağız. Park çok daha modern bir hale getirilecek. Üzüldüğümüz nokta gölettin dibinden çıkan çöpler. Yaklaşık 2 ton çöp oluşmuş tabanda. Bu çöpler tabanda birikiyor ve sonrasında o istemediğimiz ve burada dinlenen halkımızı da rahatsız eden kokular meydana geliyor. Balıklar da ayrıca bu kokulara neden oluyor. Halkımızdan bunun tekrarının önüne geçilmesi için destek istiyoruz. Biz bu parkları yapıyoruz ve onlara emanet ediyoruz. Yeni gölete de bu şekilde çöp atılmasının önüne geçebilmemiz için vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyorum” dedi.