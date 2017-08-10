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Edirne'de yemek için mutfağa giren kadın şoka uğradı

Edirne'nin Keşan ilçesinde tek başına yaşadığı evde, mutfağında yılan gören 67 yaşındaki Fatma Meriç, neye uğradığını şaşırdı.

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:38
Edirne'de yemek için mutfağa giren kadın şoka uğradı

1 metre boyundaki yılanı, ekipler yakaladı.

İspat Cami Mahallesi Tümen Sokak üzerindeki Tahta Cami'ye ait lojmanda tek başına kalan 67 yaşındaki Fatma Meriç, mutfağa girdiği sırada yaklaşık 1 metre boyundaki yılanla karşılaştı.

KAPIYI KAPATIP DIŞARI ÇIKTI

Meriç, korku içerisinde mutfak kapısını kapatarak dışarıya çıktı. Daha sonra durumun bildirilmesi üzerine eve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kaza kırım ekibi, kendi imkanları ile mutfaktaki yılanı tutarak dışarıya çıkardı.

EKİPLER YILANI YAKALADI

Bölgeye hizmet eden ve kazaların dışında birçok kurtarma çalışmasına katılan Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait kaza kırım ekibi, yeni bir çalışmaya imza atarak bir eve giren yılanı yakaladı. 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:38
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