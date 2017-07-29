Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 bin 800 kök Hint keneviri bulundu. Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosna köyünde B.S'nin tarlasında Hint keneviri ekili olduğunu tespit etti.

Edirne Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, 9 bin 800 kök Hint keneviri ekili 2 dönümlük tarlada yaptıkları incelemede, kenevir bitki tohumlarının Meriç Nehri taşkınlarında tarlalara ulaşarak kendiliğinden yetiştiğini belirledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.S, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tarladaki Hint kenevirleri de imha edildi.