Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Kentteki bir tarlada 9 bin 800 kök Hint keneviri ele geçirildi. Tarlasında Hint keneviri olduğu tespit edilen B.S. gözaltına alındı, kenevirler imha edildi.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:48
Edirne'de uyuşturucu operasyonu

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 9 bin 800 kök Hint keneviri bulundu. Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosna köyünde B.S'nin tarlasında Hint keneviri ekili olduğunu tespit etti.

Edirne Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, 9 bin 800 kök Hint keneviri ekili 2 dönümlük tarlada yaptıkları incelemede, kenevir bitki tohumlarının Meriç Nehri taşkınlarında tarlalara ulaşarak kendiliğinden yetiştiğini belirledi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.S, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Tarladaki Hint kenevirleri de imha edildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 10:48
  1. Edirne
  2. Bosna
  3. Meriç
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün cin kovma seansları
    1. FETÖ'nün cin kovma seansları
    2. Korkunç! Kağıt toplayıcıları çuval..
    3. Bakan Soylu talimatı verdi! Artık..
    4. MİT'teki köstebek deşifre oldu! İşte o..
    5. Burak Yılmaz yeniden Türkiye'de! İşte..
    6. Resmi araçlara sıkı denetim yolda
    7. ''Kaçarak gitti,bu yaşta dönüşü yanlış..
    8. İran duyurdu! Yine karşı karşıya..
    9. İçişleri Bakanı Soylu sınıra gitti
    10. Korkutan uyarı: Daha bitmedi, devam..
    11. İspanyollar açıkladı!Arda Turan..
    12. Hastaneye sağlam girdi, felçli çıktı
    13. Maliye Bakanı Ağbal LPG’deki ÖTV..
    14. Eski Gana Büyükelçisi FETÖ'den..
    15. İtalya, Libya karasularına asker..
    16. Elazığ'da meydana gelen kazada 2 kişi..
    17. 20 yıldır felçli eşine bakıyor
    18. 12 yıl sonra pişman oldu, çaldığı..
    19. Arda Turan'a dev teklif
    20. Hakim ve savcıların itirazı kabul..
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    İsrail: Araplar bizimle, Erdoğan burnunu sokuyor
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!