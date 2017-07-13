Edirne'de sağanak yağış serinletti

Edirne'de sağanak, sıcak havada serinletti.

Kentte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye, bazıları ise poşet yardımıyla korundu. Vatandaşların bir kısmı ise yağmurdan etkilenmemek için tarihi çarşılara sığındı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda önlem aldı ve sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Hava sıcaklığının 36 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam edeceği öğrenildi.