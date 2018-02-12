Edirne'de kar başladı

Edirne'de hava sıcaklığının 3 derece ölçülürken meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirtti. Edirne'de sabah saatlerinden itibaren aralıkla süren yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü. Bitki örtüsü beyaza büründü. Bulgaristan'a açılan sınır kapısı Hamzabeyli taraflarında etkili olan kar yağışı, nedeniyle karayolları ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Birçok Osmanlı mirasının olduğu kent merkezinde de kar yağışı tarihi eserlerle seyirlik görüntü oluşturdu. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla, karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini bildirdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Rize, Artvin, Bayburt, Elazığ, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli kuzeyli rüzgar, Kıyı Ege'de kuvvetli yağışla birlikte 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara’nın kuzeyinde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden sonra batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. 16

Adana: Çok bulutlu 22

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 14

Trabzon: Çok bulutlu 14

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı 4

Diyarbakır: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmurlu 16