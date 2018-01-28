Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Demirtaş Mahallesinde yapılan göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik uygulaması sırasında durdurulan 34 TDN 16 ve 34 TCN 60 plakalı araçlarda yapılan aramalarda yabancı uyruklu 6’sı yetişkin 7’si çocuk olmak üzere 3 kişi yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 13 kişi, sorgularının ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen A.T ve A.K. ise Uzunköprü Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.T. ve A.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.