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Edirne'de FETÖ şüphelisi 7 kişi yakalandı

Edirne'de, şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araçta, FETÖ/PDY şüphelisi 7 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

02 Ocak 2018 Salı 16:06
Edirne'de FETÖ şüphelisi 7 kişi yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 yolu üzerinden Havsa ilçesi yönüne doğru ilerleyen aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, FETÖ/PDY şüphelisi A.M.A., M.K., Y.E., K.Ş., E.C.B., A.R.N. ve L.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Edirne Cumhuriyet Savcılığı'nca, 7 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY'ye bilerek yardım etme, silahlı terör örgütüne üye olma ve göçmen kaçakçılığı' suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 16:06
  1. EDİRNE
  2. FETÖ
  3. PDY
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