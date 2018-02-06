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Edirne'de Emniyet önünde bonzai hareketliliği

Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu bonzai kullanımı sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen Kenan Kabayel'in (18) cenazesi için cami önünde toplanan yaklaşık bin kişi, uyuşturucuya karşı önlem isteklerini iletmek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına yürüdü.

06 Şubat 2018 Salı 17:38
Edirne'de Emniyet önünde bonzai hareketliliği

Keşan'da, Yenimescit Mahallesi'nde geçen cumartesi günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, kullandığı bonzai nedeniyle komaya giren Kenan Kabayel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kenan Kabayel için öğle vaktinde cenaze namazının kılınacağı İki Minareli Camii önünde toplanan, Roman vatandaşların yaşadığı Yenimescit ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden yaklaşık bin kişi, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yürüdü. Mahalle sakinlerinin uyuşturucuya karşı önlem taleplerini iletmek amacıyla düzenlediği yürüyüşe katılan Kenan Kabayel'in annesi Mutlu Kabayel, "Ben bir anneyim. Ben oğlumu kaybettim. Başkalarının evlatları yanmasın. Bu satıcılara Tayyip Erdoğan tank yollasın. Bu Keşan'ın bonzaisi bitsin. Başka anneler yanmasın" diyerek feryat etti.

Kenan Kabayel'in babası Ahmet Kabayel ise "Sayın Cumhurbaşkanım, Başbakanım, İçişleri Bakanım, Keşan'a el atın. Başka canlar yanmasın. Benim yüreğim yandı. Başkalarının canı yanmasın. Ne olur Cumhurbaşkanım, sesimizi duy" diye konuştu.

EŞİNE MAKASLA SALDIRDI, LİNÇTEN POLİS KURTARDI

Polis, emniyet binası önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, protestocular uyuşturucuya karşı sloganlar attı. Bu sırada emniyet önünde toplanan protestocular arasında bulunan H.A. ise henüz belirlenemeyen nedenle eşine makasla saldırdı. Saldırıyı görenler H.A.'yı linç etmek istedi. Polis, H.A.'yı öfkeli kalabalığın arasından güçlükle kurtarıp gözaltına aldı. Olayın ardından protestocular emniyet önünden ayrılarak camiye geri döndü.

Keşan Kaymakamı Nuri Özder, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan ve Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık da cenaze namazının kılınacağı camiye geldi. Kalabalığa sağduyulu olmaları konusunda çağrı yapan Ak Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, "Emniyetimiz bu anlamda sizlerin her zaman yanında. Bonzai satan kişilere hep birlikte karşı çıkacağız. Hep birlikte emniyete gidip, kimlerin sattığını ihbar edeceğiz. Sakin olup, hep birlikte bu sorunu çözeceğiz. Acımız büyük. Şimdi hep birlikte namaza girelim" dedi.

Kenan Kabayel'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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