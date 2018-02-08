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Edirne'de doktora saldıranlar yakalandı: Pişman değiliz

Tedavi gören babalarının yaşamını yitirmesinin ardından Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz’a saldıran Z.Ü. ve ablasıS.Ü.,polis tarafından saklandıkları evde yakalanarak, gözaltına alındı. A

08 Şubat 2018 Perşembe 16:42
Edirne'de doktora saldıranlar yakalandı: Pişman değiliz

Edirne Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören babalarınıngeçen cuma gecesi hayatını kaybetmesinin ardından abla S.Ü. (37) ile kardeşi Z.Ü. (20), göğüs hastalıkları bölümünde görevli Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz’a saldırdı. Aldığı tokat ve yumruklarla yaranan Dr. Çıkmaz, hastanede tedaviye alınırken, saldırgan kardeşlerise kaçtı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin Kaleiçi semtindeki evde saklandığını tespit etti. Dün gece düzenlenen baskınla polis ekiplerince evde yakalanan kardeşler, gözaltına alındı.

’SALDIRDIK, PİŞMAN DEĞİLİZ’

Emniyette ifadeleri alınan S.Ü. ve Z.Ü kardeşler, bugün elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Edirne Adliyesi girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere şüpheli S.Ü., yaptıklarından pişman olmadıklarını söyledi.S.Ü., "Kimse ön yargılı davranmasın, kimse doktorları korumasın. Doktorlar, mağdur değil şu anda. Yaptığımızdan da pişman değiliz. Herkesin anne- babası var. Bize ’Babanız 75 yaşında, ölsün’ dedi, biz de saldırdık. Hiç pişman değiliz. Doktor hanıma geçmiş olsun. O bize başsağlığı dilemedi; ama biz, ona ’geçmiş olsun’ dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Şüphelilerden Z.Ü. ise Dr. Tuba Çıkmaz’a ’geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. S.Ü. ve Z.Ü. kardeşler, savcılık tarafından sorguya alındı.

YAKINLARI ’TEHDİT’TEN TUTUKLANDI

Sultan 1’inci Murat Devlet Hastanesi’nde, geçen cuma gecesi yaşanan olayın ardından aynı aileden E.Ü. ve A.Ü. isimli erkek şüpheliler ise hastanede doktorları ve başhekimi tehdit ettikleri gerekçesiyle geçen pazar günü tutuklanarak, cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

DOKTORUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Öte yandan hasta yakınlarının saldırısına uğrayan ve aileden şikayetçi olan evli ve 1 çocuk annesi Uzm. Dr. Tuba Çıkmaz’ın ise görev yaptığı hastanedeki tedavisi sürüyor.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 16:42
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