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Edirne'de devrilen at arabasından gölete düşen çift boğuldu!

Edirne'de kekik toplamaya giden 60 yaşındaki Müzeyyen Küçükşen ile eşi 69 yaşındaki Hüseyin Küçükşen, at arabasının devrilmesi sonucu gölete düşerek boğuldu.

21 Temmuz 2017 Cuma 15:58
Edirne'de devrilen at arabasından gölete düşen çift boğuldu!

Edirne'nin Keşan İlçesi'ne bağlı Mercan Köyü'nde kekik toplamaya giden 60 yaşındaki Müzeyyen Küçükşen ile eşi 69 yaşındaki Hüseyin Küçükşen, at arabasının devrilmesi sonucu gölete düşerek boğuldu.

Olay, ilçeye bağlı Mercan Köyü'nde meydana geldi. Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen çifti, dün saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı İzzetiye Mahallesi'nden at arabasıyla kekik toplamak üzere Mercan Köyü'ndeki gölete gitti. Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen'in bulunduğu at arabası, kısmen suyla kapanan göletteki köprüden geçtiği sırada henüz belirlenemen nedenle devrildi. Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen çifti devrilen at arabasından gölete düştü. Eğerlerinden kurtulan at ise yakında bulunan Büyükdoğanca Köyü'ne gitti. Üzeri çamurlu sahipsiz atı gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Küçükşen çiftinden haber alamayan yakınları da jandarmaya haber verdi.

Jandarma ekipleri, sabah saatlerinde Mercan Köyü Göleti'nde yaptıkları aramada Müzeyyen ve Hüseyin Küçükşen'in cesetlerini buldu. Çiftin cesetleri Cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 15:58
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