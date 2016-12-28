Edirne'de çocuğuna antibiyotik yerine böcek ilacı içirdi!

Olay, ilçeye bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde meydana geldi. E.S., hastalanan oğlu S.S.’ye antibiyotik vermek istedi. Ancak E.S. ilaçları karıştırarak S.S.’ye yanlışlıkla böcek ilacı içirdi. Annenin durumu fark etmesi üzerine küçük çocuk hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. S.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:42
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