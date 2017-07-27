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Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne son bir haftadır hava sıcaklıklarının  40 dereceleri bulmasının ardından bugün sürpriz bir şekilde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış sırasında bazı araçların camları kırıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:55
Edirne'de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne Kapıkule Sınır Kapısının bulunduğu bölgede dolu etkili oldu.

Edirne’de son bir haftadır hava sıcaklığı ortalama 40 derecelerde seyrederken, bugün öğle saatlerinde Bulgaristan üzerinden gelen yağmur bulutları Kapıkule’de gurbetçilere dolu sürprizi yaşattı. Edirne’de aşırı sıcakların ardından öğle saatlerinde Kapıkule’de aniden bastıran dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Kapıkule’de kısa süre etkili olan dolunun bazı ekili tarım arazilerine zarar verdiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:55
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