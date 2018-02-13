THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Edirne'de bot alabora oldu! Arama çalışması başlatıldı

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen kaçakların botu devrildi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi kaybolurken, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

13 Şubat 2018 Salı 12:59
Edirne'de bot alabora oldu! Arama çalışması başlatıldı

Edirne ile Yunanistan arasındaki sınırı oluşturan Meriç Nehri üzerinden karşıya geçmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçakların botu, saat 05.00 sıralarında alabora oldu. Askeri yasak bölgede devrilen bottaki bir kadının Türkçe olarak, "Çocuğumu kurtarın" diye feryat etmesinin ardından nöbetçi askerler AFAD Edirne ekiplerine haber verdi. Meriç Nehri'nde Zodyak botla yapılan aramalarda kaçaklara ait olduğu sanılan bir bot ve bazı giyim eşyaları bulundu.

Kentte aralıklarla yağan yağmurların ardından debisi yükselen nehirde akıntıya kapıldığı sanılan en az 10 kaçağı arama çalışmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 12:59
  1. Edirne

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    1. 'Üzülmüyorum, kafirler de sevinmesin'
    2. "En korkak adam Erdoğan'dır" sözlerine..
    3. Tedavi edilmezse kemiği eritiyor!
    4. İsrail'den bir alçaklık daha... Resmen..
    5. İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Şenocak'ı..
    6. Yunanistan'dan gerilimi tırmandıran..
    7. Başbakan Yıldırım konuşuyor - CANLI
    8. Annesi emzirirken nefessiz kalan..
    9. Rusya'dan küstah PYD açıklaması
    10. Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu'na ilk..
    11. Zeytin depolarından cesetlere kadar..
    12. Terörist cesetleri 10'ar 10'ar..
    13. Alparslan Kuytul'a 'F' tipi cezaevi
    14. Flaş gelişme! Tüm oyuncular serbest..
    15. Enis Berberoğlu davasında karar..
    16. Bakan'dan müjde! İmzalar atıldı
    17. Yıldırım'dan ABD'ye bir rest daha: O..
    18. Yine ne tezgahlıyorsunuz?
    19. Şenocak'tan Altaylı'ya 'Maskara'
    20. Cengiz Ünder'in menajeri resmen..
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Yine ortaya çıktı! Türkiye'ye müdahale çağrısı
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Rus gazeteciden çarpıcı açıklama… ‘Erdoğan planı çoktan çözdü’
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Bir süper güç daha Suriye'deki savaşa dahil oluyor!
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Uzakdoğulu sihirbazın oyunu böyle ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...
    Kılıçdaroğlu: Sokağa çıkıp, kapıyı, camı, pencereyi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 13.02.2018
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Halaçoğlu açıkladı! İYİ Parti seçime...
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti
    Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti