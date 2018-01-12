Edirne'de bir yılda 95 terör şüphelisi yurt dışına kaçarken yakalandı

Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır olan Edirne'de özellikle yılda 50 bin kaçak ve sığınmacıyı yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmadan 20 binini yakalayan 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın Hudut Kartalları ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadelesi de dikkat çekiyor. Avrupa ülkelerine kaçış güzergahındaki Edirne'de, hakkındaki FETÖ/PDY, terör örgütü PKK üyesi ya da DHKP/C terör örgütü soruşturması kapsamında arama, yakalama ya da yurt dışı çıkış yasağı bulunan şüpheliler sınır köylerden özellikle Yunanistan'a kaçmak için kılavuzlar aracılığı ile kente getiriliyor. Birinci derecede askeri yasak bölgeye giren terör şüphelileri yanlarında getirdikleri şişme botlarla Meriç Nehri üzerinden yurt dışına kaçarken Hudut Kartalları ya da Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alınıyor. FETÖ terör örgütü özellikle iade kararı vermeyen ve sığınma talebinde bulunacakları Yunanistan'ı tercih ederken, diğer terör şüphelileri ise Yunanistan'ın yanı sıra Bulgaristan sınırından da yurt dışına kaçmaya çalışıyor.

Hudut Kartalları ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2017 yılında yapılan denetimlerde 76 FETÖ şüphelisi, 19 PKK ve DHKP/C şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma yada Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genel bilgi taraması (GBT) ve FETÖ soruşturması kapsamında detaylı incelemeler yapıldıktan sonra Edirne Adliyesi'ne sevk ediliyor.

ŞİKE HAKİMİ DE KAÇARKEN YAKALANMIŞTI

Edirne Jandarma Komutanlığı'nın Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yaptığı denetimlerde aralarında akademisyen, hakim, savcı, öğretmen ve bir çok FETÖ şüphelisi yurt dışına kaçarken gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, İstanbul Bakırköy ve Kayseri'den hakkında yakalama kararı bulunan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da yargılandığı şike davasına bakan hakim Bülent Kınay ile Ergenekon davası hakimlerinden Fatih Mehmet Uslu da Yunanistan'a kaçarken jandarma ekiplerince yakalanmıştı. Çıkarıldıkları adliyede tutuklanan FETÖ şüphelisi hakimler, gazetecilerin "Yunanistan'a mı kaçıyordunuz?" sorusu üzerine gülerek, "Edirne'ye gezmeye ve ciğer yemeğe geldik" cevabını vermişti.



