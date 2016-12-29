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Edirne'de başlayıp Urfa'da bitecek dev proje!

Ankara-Niğde Otoyol Projesi için 14 Nisan 2017`de ihale yapılacak. 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu`nun yapılmasıyla Edirne`den Urfa`ya kesintisiz ulaşım sağlanacak.

Edirne'de başlayıp Urfa'da bitecek dev proje!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 16:50
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Ankara-Niğde Otoyol Projesi için 14  Nisan 2017'de ihale yapılacak. 330 kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun  yapılmasıyla Edirne'den Urfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanacak. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türkiye’nin önemli otoyol  projeleri arasında yer alan Ankara Niğde Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu’nun  güneyinde bulunan Gölbaşı ilçesinden başlayacak. Otoyol, Niğde-Gölcük kavşağında  ise sona erecek. Ankara Niğde Otoyolu tamamlandığında bağlantı otoyoluyla  Kırşehir'e de ulaşılabilecek.

Ankara-Niğde Otoyol Projesi, 14 Nisan 2017'de Yap-İşlet-Devret  modeliyle tüm istekliler arasında kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecek. 330  kilometrelik Ankara-Niğde Otoyolu'nun yapılmasıyla Edirne'den Urfa'ya kesintisiz  ulaşım sağlanacak.

İstekliler, geçici teminat tutarı 75 milyon lira olan ihale dosyasını  16 Ocak 2017 itibarıyla Karayolları Genel Müdürlüğünde ücretsiz görebilecek.

 
EtiketlerotoyolurfaedirneEkonomi Haberleri
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Göktürk

Hepimiz sevindik ,birde Edirneden direkt Bingöle otoban ve hizli tren ve Istanbuldan Bingöle taşımacılik için suni nehiryapilsa ne iyi olurdu.Bundan sonra kaliteli eğitimeönem .okullardaki sinif öğrenci sayisi ona düşürülse.Görsün ondan sonra yalanci ve yüksek burunlu avrupa.Eğitim/ araştırma/ ilim ve bilim ...herşeyden evelilim /savunma/sanayi/teknolojiTürk devleti ,muhtariyla,polisiyle,işvereniyle,memuruyla vesaire Türke önem vedeğer vermeli ...Yabancidan önce kendi halkina yardim etmeli.Bizler birde her ihtimale karşı savaş çıkarsa veyahut gök taşı düşerse hazırlıklı olmamiz lazım ,yerin altinda 500 metre derinlikte ,sığınmak,fabrika,savunma gibi tesislerin kurulmasi

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